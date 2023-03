Si espande l'antica Roma del parco Roma World

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Roma World presenta l'arrivo della Roma Imperiale: il Parco a tema dell'Antica Roma si espande e annuncia il piano di sviluppo 2024-2030. "Roma World farà vivere ai turisti la Roma Antica, così come l'hanno immaginata in decenni di film e racconti sull'Impero, da Ben Hur al Gladiatore.

A Roma, Roma la vedi, a Roma World, Roma la vivi!" annuncia Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World Spa, parco tematico a Castel Romano con oltre mezzo milione di visitatori, il più alto tasso di crescita nel settore (+360% in 5 anni). Roma World riapre ai suoi ospiti a partire da venerdì 24 marzo con il villaggio delle legioni Romane, attualmente sviluppato su 6 ettari, dove l'ospite riscopre il contatto con la natura, mangia come gli antichi Romani, diventa Gladiatore per un giorno, fa shopping tra le bancarelle dell'antico mercato, incontra gli animali della fattoria, ammira il volo dell'aquila e di altri rapaci. Il piano di sviluppo 2024-2030 si articola in tre fasi: la prima prevede la realizzazione di uno show storico Roma on Fire, da oltre 5 milioni tra set e produzione, con debutto previsto il 1 giugno 2024. Per l'anno del Giubileo, invece, l'obiettivo è inaugurare con un impegno stimato in circa 10 milioni, la Roma Imperiale: 12 ettari di Roma ricostruita nel momento del suo massimo splendore. La fase 3 fino al 2030 prevede infatti la realizzazione delle principali province dell'impero, divise in aree tematiche, per un totale di 70 ettari di parco (oltre il doppio di Cinecittà World). Un progetto da oltre 80 milioni con l'aggiunta progressiva di Pompei, con una experience ride legata alla famosa eruzione del vulcano del 79 d.C., la Gallia con un villaggio immerso nei boschi, il Villaggio dei Barbari. Dal lato opposto del parco l'Antico Egitto, Gerusalemme e il Marocco.

(ANSA).