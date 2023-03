Pedoni investiti a Roma, due morti nelle ultime ore

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Ancora incidenti mortali a Roma.

Nelle ultime ore sono state due le vittime. Questa notte intorno alle 2.30 un cittadino straniero di 40 anni è stato travolto e ucciso da una auto su Lungotevere Maresciallo Diaz, a poca distanza dal Ponte della Musica. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. L'uomo alla guida dell'auto, un 34enne, verrà sottoposto ai test di rito alcol e droga. Poco prima, intorno alle 21.30 altro incidente: in via Val Fiorita, all'altezza della fermata metro Magliana, a perdere la vita un 46enne, anch'egli straniero. Ad investirlo una auto guidata da un 6oenne. Anche in questo caso al lavoro gli agenti della Locale. (ANSA).