Roma:Gualtieri,ora tavolo nazionale su finanziamenti città

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Occorre aprire un tavolo nazionale su un finanziamento adeguato delle funzioni di Roma come grande metropoli e capitale del Paese. Sono certo che lo spirito unitario con cui abbiamo affrontato questa prova delicata del Bilancio ci renderà uniti anche in questo passaggio". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, nel suo intervento in Aula Giulio Cesare prima dell'approvazione del Bilancio. "Penso che questa unità - ha detto ancora - debba vederci forti e determinati nel porre il tema dei finanziamenti di Roma Capitale, a partire da quello del Tpl, a fronte di un percorso di riforme istituzionali che devono vedere Roma e tutte le sue forze politiche unite nel rafforzare il ruolo e le prerogative della Capitale del Paese". (ANSA).