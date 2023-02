Lazio: proclamazione Rocca sarà giovedì 2 marzo

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, verrà proclamato ufficialmente presidente della regione Lazio, giovedì 2 marzo, quando alle ore 11.00, si recherà presso la Corte d'Appello di Roma, in via Varisco. La cerimonia sarà chiusa alla stampa. Poi a seguire avrà luogo l'insediamento nella sede della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo, a partire dalle ore 12.00, con successiva conferenza stampa in sala Tevere. (ANSA).