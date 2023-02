Assolti i due accusati di resistenza in vicenda 'banda del buco'

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Erano stati fermati per resistenza a pubblico ufficiale l'11 agosto scorso a poca distanza da via Innocenzo XI dove un uomo era rimasto intrappolato mentre era intento a scavare un tunnel all'interno di un negozio in quel momento sfitto. Oggi i due, Antonio Pinto e Mario Mazza, sono stati assolti dal giudice di Roma "perché il fatto non sussiste". La vicenda è legata ad una presunta banda del buco in azione quel giorno. I difensori dei due avevano chiesto ed ottenuto il rito abbreviato condizionato all'acquisizione dei dati presenti nella "scatola nera" all'intero dell'auto utilizzata dai due. Pinto e Mazza erano stati rimessi in libertà il giorno dopo i fatti dopo la convalida emessa dal giudice per le direttissime. (ANSA).