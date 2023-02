Corteo 8 marzo Non Una di Meno,da piazzale Ostiense a Trastevere

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Per il tradizione corteo dell'8 marzo organizzato da 'Non una di Meno' quest'anno è stato scelto un inedito percorso. La manifestazione partirà da piazza Ostiense e si concluderà in Largo Bernardino da Feltre, nel quartiere Trastevere non lontano dal ministero della Pubblica Istruzione, Il corteo attraverserà il quartiere Testaccio percorrendo via Marmorata e piazza dell'Emporio, poi arriverà sul Lungotevere a ponte Sublicio, quindi via di Porta Portese, via Induno e infine viale Trastevere. Negli anni precedenti il corteo fucsia si è sempre svolto nel quartiere Esquilino.

Slogan della manifestazione "8 marzo sciopero transfemminista.

Se ci fermiamo noi si ferma il mondo" , "Siamo marea" e "Amoreerabbia". (ANSA).