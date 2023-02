Medico a legale Cospito, è gravemente denutrito

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Parametri vitali tengono ma siamo in presenza di una grave denutrizione. In questo momento assume solo acqua, zucchero e sale e da ieri ha sospeso integratori".

E' quanto ha comunicato il consulente medico al difensore di Alfredo Cospito dopo averlo visitato oggi nell'ospedale San Paolo di Milano.

"La situazione ancora tiene ma potrebbe aggravarsi di giorno in giorno alla luce della sospensione degli integratori", ha aggiunto il medico. (ANSA).