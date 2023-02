Ha difeso ragazzino dai bulli, Mattarella premia autista Atac

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Simona Fedele, 32 anni, autista dell'Atac è tra le 30 persone a cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per il suo determinante e coraggioso intervento in difesa di un giovanissimo vittima di bullismo". Autista dipendente dell'Atac di Roma mentre era in servizio ha sentito che alcuni ragazzi prendevano in giro un ragazzino con insulti, risatine e spintoni. Ha quindi fermato l'autobus e con la scusa di controllare la porta posteriore del mezzo ha lasciato il posto guida per avvicinarsi ai ragazzi. Lo ha condotto quindi con sé, vicino al posto di guida, chiedendogli di avvisare i genitori e di farsi trovare alla prossima fermata del bus.

"Siamo fieri del comportamento dei dipendenti come Simona.

L'onorificenza concessa alla nostra conducente è un riconoscimento importante per Simona e per tutta l'Atac che ha il privilegio di avere lavoratori come lei che operano con dedizione e professionalità", ha detto il Direttore Generale dell'Atac, Alberto Zorzan.

"Siamo orgogliosi dell'onorificenza che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso a Simona Fedele, nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo determinante e coraggioso intervento in difesa di un giovanissimo vittima di bullismo". Così in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. "A nome dell'amministrazione capitolina - aggiunge - esprimo gratitudine nei confronti di Simona che con il suo gesto di straordinaria umanità ha dato lustro all'immagine di Atac e alla Capitale e che per questo era stata già premiata lo scorso dicembre in Campidoglio con la medaglia della città". (ANSA).