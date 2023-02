Ultras ucciso: difesa killer presenta lista testi di 114 persone

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Una lista testi di 114 persone. E' quanto depositato dai difensori di Raul Calderon Esteban, accusato dalla procura di essere l'autore materiale dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultras della Lazio noto come Diabolik, nel corso della prima udienza del processo davanti ai giudici della Corte d'Assise di Roma. Piscitelli fu freddato con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 in un parco della Capitale. Dal canto suo la Procura ha chiesto l'ammissione di una lista di testimoni composta da circa 50 persone. I giudici si sono riservati di decidere. Nei confronti dell'imputato, comparso in videosorveglianza, l'accusa è di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione di armi. Il processo è stato aggiornato al prossimo 7 marzo.

(ANSA).