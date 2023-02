Roma: Gualtieri, in bilancio sostenibilità e inclusione

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Gli assi del bilancio sono tre, e sono coerenti col nostro programma di trasformazione della città: innovazione, sostenibilità ambientale e inclusione sociale e riduzione delle distanze e delle diseguaglianze". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nella sua relazione sulla proposta di Bilancio, in Assemblea Capitolina.

Gualtieri ha spiegato di aver posto in primo piano "la scuola, pilastro decisivo della nostra comunità, dell'uguaglianza tra i bambini e dell'emancipazione dei genitori. Abbiamo abbattuto le rette e oggi il 70% degli iscritti può accedere gratuitamente.

Roma Capitale vuole farsi carico di 600 nuove assunzioni che completeremo nel '23 di educatrici e insegnanti". Il sindaco ha fatto poi riferimento agli investimenti "di inclusione per i bambini con disabilità": "Speriamo di poter rafforzare questa linea di interventi assieme all'Aula". Rispetto alle politiche sociali "il bilancio ci consente di proseguire nell'abbattimento delle liste d'attesa che ci ha permesso di garantire l'accesso al servizio a ben 1.300 persone". Resta inoltre "una priorità il diritto all'abitare" e prosegue "la politica di riduzione dei fitti passivi e di patrimonializzazione". Rispetto alla cultura "scommettiamo sull'estate romana, per la cui programmazione c'è un forte elemento di apertura alle realtà culturali con un tavolo di co-progettazione". Capitolo sicurezza stradale: il sindaco ha ricordato il "salto di qualità" coi 175 black point, i 715 attraversamenti pedonali luminosi e il raddoppio degli autovelox che si affianca al rafforzamento della polizia locale. Rispetto invece al capitolo ville e verde pubblico "stanziamo più di 3 milioni sul parco di Centocelle, 6,3 per quello della Serenissima, 11,2 milioni per Villa Ada e quest'anno iniziamo gli interventi per Villa Pamphilj coi primi 1,5 mln". Ci sono poi 6 milioni circa per l'ampliamento del canile della Muratella e il nuovo ospedale veterinario. Infine, il sindaco ha citato la realizzazione delle "15 comunità energetiche, una per Municipio, finanziamo impianti solari sui tetti delle scuole e degli edifici" (ANSA).