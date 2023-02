Ragazzo investito: chiesto il processo per ragazza alla guida

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - La Procura di Roma ha chiuso le indagini e chiesto il giudizio immediato per Chiara Silvestri, la ragazza di 23 anni che la notte tra il 19 e il 20 ottobre scorso ha travolto e ucciso con la propria auto Francesco Valdiserri. Il tragico incidente avvenne in via Cristoforo Colombo. Nei confronti dell'indagata l'accusa è di omicidio stradale. La consulenza affidata dai pm, scrivono oggi alcuni quotidiani, ha confermato che quella sera aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito e l'auto viaggiava ad una velocità superiore al limite autorizzato in quel tratto di strada. (ANSA).