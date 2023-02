Pugilato: domani a Roma c'è l'Europeo dei Piuma donne

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Domani sul ring del PalaTorrino di Roma, in via Fiume Giallo, grande serata pugilistica a cura della BBT del promoter Davide Buccioni, con due match che mettono in palio dei titoli internazionali: l'Europeo femminile dei piuma e la corona Latina Ibf dei medi.

Per la cintura 'rosa' deI piuma, che in passato è stato detenuto dalla pioniera della boxe femminile in Italia Maria Moroni, la campionessa continentale in carica Annalisa Brozzi disputerà una difesa volontaria contro la sfidante spagnola Sheila Martinez, che ha 7 incontri all'attivo da professionista.

LDi questo incontro è annunciata la diretta televisiva su RaiSport a partire dalle 22.15.

La sfida per il Latino Ibf dei medi sarà invece un derby romano tra i già Campioni d'Italia Khalil "Arabetto" El Harraz e Vincenzo Bevilacqua.

Passando al sottoclou, saranno in programma due incontri maschili e uno femminile. Di quest'ultimo sarà protagonista Valentina Angiolini (sua zia è la showgirl Ambra Angiolini), che si batterà nella categoria dei pesi leggeri contro la polacca Klos. Al maschile match nei supergallo tra l'imbattuto Salvatore Contino e il colombiano Jeison Cervantes, e nei superleggeri tra Jacopo Fazzino e il messicano Edgar Tovar.

La riunione sarà aperta da due incontri fra dilettanti.

