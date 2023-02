Fumogeni e striscione per Cospito all'Altare della Patria

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Alcuni manifestanti hanno esposto uno striscione e acceso alcuni fumogeni all'Altare della Patria a Roma. Una iniziativa per chiedere la revoca del 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito. Sul posto è intervenuta la polizia.

Servizi di ordine pubblico sono stati disposti dalla Questura di Roma per domani nella zona della Cassazione dove è in programma la camera di consiglio che deve decidere sul ricorso avanzato dal difensore di Alfredo Cospito, dopo il "no" del tribunale di Sorveglianza al reclamo avanzato contro il 41 bis. Un sit in di sostengo all'anarchico in sciopero della fame da oltre 120 giorni è in programma dalle ore 11 in piazza Cavour. Previsto un potenziamento dei controlli anche intorno agli obiettivi ritenuti sensibili. (ANSA).