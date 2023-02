Confindustria Alberghi, da tecnologia grande impulso a settore

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "La tecnologia da un impulso incredibile al turismo. Ha tolto la paura di viaggiare alle persone, perché arrivano che già conoscono il contesto. Offrire un linguaggio facile e familiare è un ulteriore salto in avanti, così come la capacità di accogliere e rendere fruibili i tanti servizi di un hotel di cui a volte non ci si rende nemmeno conto durante un soggiorno". A dirlo, la direttrice generale di Confindustria Alberghi, Barbara Casillo, intervenendo oggi al lancio in Italia di Alexa Smart Properties for Hospitality, nuova esperienza dedicata al settore alberghiero offerta dall'assistente vocale di Amazon.

"Negli ultimi anni sono stati messi in campo diversi interventi a supporto delle imprese per la digitalizzazione e altri ne verranno - prosegue Casillo - Ogni volta che sosteniamo il futuro del turismo, stiamo dando supporto al sistema di produzione del Paese. Lo abbiamo visto con il Covid, quando improvvisamente si è fermato tutto il settore". "Il turismo - aggiunge la presidente Maria Carmela Colaiacovo - è forse il settore in cui più entrano le nuove tendenze e dove la contaminazione è molto forte. Certo, veniamo da due anni molto difficili e compiere investimenti per un albergatore ora è pesante, ma la transizione tecnologica è ormai obbligatoria".

Quanto alle applicazioni della nuova "versione" di Alexa, "come albergatrice mi sono venute mille idee. Penso ad esempio al cliente che può avere un po' di pudore nel chiedere al ricevimento il prezzo di un servizio. Sarà uno strumento interessante di business e per la qualità del servizio". (ANSA).