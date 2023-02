'Alexa' arriva in hotel e risponde alle domande dei clienti

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Alexa, che tempo fa oggi?". "Alexa, come arrivo al Colosseo?". "Alexa, qual è l'orario del check out?". Non più solo a casa. L'assistente vocale più famosa al mondo ora ci segue anche in viaggio. Amazon lancia infatti in Italia Alexa Smart Properties for Hospitality. E da oggi i solution provider e gli hotel italiani possono integrare l'IA di Alexa in esperienze end-to-end efficaci, su scala nazionale.

"In casa ormai Alexa è come un membro della famiglia - spiega il country manager Gianmaria Visconti -. Ora diventa un membro aggiunto dello staff di un albergo", con un'esperienza interattiva per i clienti tutta dedicata. Il nuovo servizio consente infatti agli ospiti di riprodurre musica, ordinare il servizio in camera, chiamare la reception ma anche regolare i dispositivi compatibili, come luci, termostati e tende, utilizzare i più noti servizi streaming, aiutando allo stesso tempo i gestori a generare maggiori profitti e a migliorare la soddisfazione dei clienti. Si può infatti anche scegliere di sviluppare skill personalizzate per ottimizzare ulteriormente l'esperienza, dalla password per il Wi-Fi a chiamare il concierge, giocare, allenarsi o richiedere altri asciugamani per il bagno.

Gli operatori possono inoltre sfruttare Echo Show 5 o 8 per fare upselling, ad esempio con offerte di cibo, bar e spa. Tra i primi ad adottare la nuova esperienza Alexa, il Gruppo TH al TH Roma Carpegna Palace. Parc Hotels Italia lancerà la soluzione anche al Parc Hotel di Peschiera del Garda e il gruppo So.GES fornirà l'esperienza agli ospiti del Borgo di Cortefreda a Firenze. Alexa Smart Properties for Hospitality sarà disponibile anche per gli ospiti del Continental Terme Hotel di Montegrotto (Padova). Il servizio è disponibile anche nel Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Canada e presto in Germania. (ANSA).