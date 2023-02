Morte investite: mamme Gaia e Camilla, tragedia evitabile

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Al Cinema Odeon di Roma, una sala piena di ragazzi per vedere il documentario in ricordo di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, investite e uccise la notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019, mentre tornavano a casa, da un suv guidato da Pietro Genovese, figlio del regista Paolo, al semaforo di Corso Francia. Nella multisala di Piazza Jacini, cinema del quartiere a poca distanza dal luogo dell'incidente, a raccontare la vicenda, le testimonianze dei genitori, gli amici e gli ex compagni di classe , è la docu-serie 'Morte a Corso Francia: l'ultima notte di Gaia e Camilla', in onda su Crime+Investigation il 27 e il 28 febbraio. "Sono commossa perché per me rivivere quella notte non è facile. Ma quello che voglio ricordare è che questa tragedia era evitabile. Per una mamma vedere e immaginare gli ultimi secondi della vita di una figlia non è una cosa facile, secondi che non potrò mai dimenticare", ha dichiarato Gabriella Saracino, la mamma di Gaia, davanti ai ragazzi. "L'unica cosa che mi dà forza e stare in mezzo ai ragazzi. Quello che ripeto ai giovani che incontro nelle scuole - ha proseguito - è che mia figlia è volata via per incoscienza. Non solo le scuole ma anche le famiglie devono essere coinvolte. Ascoltate i vostri genitori, era una tragedia evitabile". Presente anche Cristina Maggi, mamma di Camilla ha quindi sottolineato: "deve entrare in testa a tutti che per una stupidaggine può accadere una tragedia. In questa docu-serie ci abbiamo messo il cuore e l'anima. Magari sarà una goccia di un oceano ma può allargare la mente. Io ancora non mi sento di andare nelle scuole, mi sono dedicata alla mia famiglia che si è distrutta dopo l'incidente. Lo dico ai giovani: non bevete non fate uso di sostanze, in questo caso fate guidare il vostro amico. La vita è una ed è meravigliosa, godetevela. Voi siete il futuro", ha sottolineato la mamma di Camilla. (ANSA).