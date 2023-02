Europa League: Roma; Mourinho, Dybala e Abraham ancora in dubbio

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Dybala e Abraham non sono al 100%, vedremo domani se giocheranno. Se contiamo anche Pellegrini, tre dubbi tutti insieme sono troppi. Ma sono disponibili ad aiutare". Lo ha detto Josè Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa L-eague con il Salisburgo.

"Wijnaldum? Sta migliorando, lo vediamo ogni giorno. Può giocare dall'inizio, diventa un'opzione per noi", ha aggiunto parlando della formazione.

A chi gli ha chiesto se abbia visto nei ragazzi gli occhi di chi vuole rimanere in Europa ha risposto: "Sono sicuro che domani i miei calciatori vorranno vincere. Questa squadra mi sorprende quando non ha il giusto atteggiamento, ma nonostante le limitazioni dà sempre il massimo e gli occhi saranno quelli di ragazzi che vogliono fare bene e vincere".

Il tecnico della Roma ha concluso parlando delle parole dell'ad Berardi, convinto che Mourinho resti anche il prossimo anno. "E' una sua intuizione. Non ho parlato con lui di questo".

