Europa League: Mancini,col Salisburgo dobbiamo sbloccarla subito

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Domani mi aspetto una guerra.

Dovremo sbloccarla subito". Lo ha detto Gianluca Mancini, difensore della Roma, parlando della partita col Salisburgo all'Olimpico, decisiva per il passaggio del turno in Europa League. "La gara di domani è importante, ma certo se vinciamo non è da tappezzare la città di bandiere", ha proseguito.

Sul futuro di Smalling, invece, ha aggiunto: "Spero e penso di poter giocare con lui". Mentre sui tanti cartellini gialli che prendeva ha risposto: "A fine stagione mi sono guardato allo specchio e mi sono reso conto che saltavo molte partite per delle ammonizioni stupidi. Ho lavorato molto su questo e anche il mister mi ha aiutato". Infine sui fischi di cui Mourinho si è lamentato nell'ultima partita: "Il mister si è riferito soprattutto a Bove quando ha parlato dei fischi. Quando gioco penso a quello che faccio in campo, se ricevo dei fischi o mi viene detto qualcosa non lo sento. Come ha detto il mister, speriamo che lo stadio ci dia una mano e sia quella spinta in più, ma dobbiamo essere in grado di farci spingere". (ANSA).