Entrano in casa e lo gambizzano, ferito pregiudicato a Roma

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Un uomo, italiano di 47 anni, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco alle gambe questo pomeriggio a Roma, nella zona di Fidene. In base a quanto accertato due persone hanno bussato alla porta della sua abitazione e dopo avere fatto irruzione hanno sparato due colpi alle gambe per poi darsi alla fuga. Sul posto i poliziotti del commissariato Fidene, i colleghi delle Volanti e la Polizia scientifica per i rilievi. Il ferito, che ha precedenti anche per droga, è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I. (ANSA).