Pnrr: Gualtieri, puntiamo a Repower per licei 'green' a Roma

(ANSA) - BRUXELLES, 21 FEB - Roma punta all'efficientamento energetico dei 100 licei della capitale grazie al RepowerEu, la nuova voce che dovrebbe 'riaprire' i Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) prevedendo altri fondi Ue per misure 'green' e di diversificazione delle fonti energetiche: "Vorremmo mettere in campo un progetto per l'efficientamento energetico, con pannelli solari, su tutti i licei di Roma. Ne ho già parlato con il ministro Raffaele Fitto, presenteremo una proposta al riguardo", ha detto all'ANSA il sindaco Roberto Gualtieri, parlando a margine di alcuni incontri a Bruxelles, tra gli altri con la commissaria all'Energia Kadri Simson e con Celine Gauer, direttrice generale della task force della Commissione per il Pnrr. Quanto al completamento entro i tempi dei progetti su Roma del Recovery, "spero di sì", ha detto Gualtieri, "ci stiamo lavorando pancia a terra". "L'obiettivo è spendere tutte le risorse in tempo e anzi in alcuni ambiti vorremmo anche candidarci a fare ancora, come appunto sui licei e sull'edilizia residenziale pubblica". (ANSA).