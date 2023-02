Lazio: Pellegrini, Sarri motivo in più per venire qui

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Sarri è stato un fattore ulteriore per farmi venire alla Lazio. Stimo molto il mister per come vede il calcio, noi calciatori parliamo e tutti mi hanno detto molto bene di lui". E' quanto detto da Luca Pellegrini, acquisto invernale della Lazio, nella sua conferenza di presentazione a Formello.

"Nei due mesi passati alla Juve con Sarri ho visto un po' del suo metodo, spero che conoscere in anticipo come lavora sia un'arma in più", aggiunge il terzino sinistro, ex tra le altre di Roma ed Eintracht. "Come vivrò il derby? Io penso che sia una partita importante, ma che vale tre punti come le altre. Ci saranno emozioni che penso ormai di saper gestire. La Roma è parte del mio passato, come la Juve, il Cagliari e tutte le altre". (ANSA).