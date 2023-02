Congedo mestruale all'Albertelli di Roma. Pratelli, speriamo altri licei

"Il Pilo Albertelli è la prima scuola del Lazio a riconoscere il congedo mestruale. Un passo importante per riconoscere a tutto i livelli la salute di genere. Non tutti i corpi sono uguali, ma tutti devono essere tutelati nei diritti fondamentali come quello allo studio". A dichiararlo è l'Assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma capitale, Claudia Pratelli.

"Speriamo che questa scuola sia la prima di una lunga serie e che, come già sta avvenendo con le carriere alias, sia di ispirazione anche per i luoghi di lavoro e la società tutta", aggiunge Pratelli. Il liceo romano ha preso la sua decisione nella serata di ieri durante una seduta del consiglio d'istituto.

Dunque le studentesse che soffrono di patologie come endometriosi, dismenorrea e vulvodinia, mostrando un apposito certificato medico, saranno in diritto di assentarsi per due giorni al mese. Assenze dunque giustificate.

L'8 gennaio scorso la Rete degli studenti medi aveva chiesto l'approvazione del congedo mestruale negli istituti superiori. Altri Istituti ora sono pronti ad adottare lo stesso provvedimento.