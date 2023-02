A Santa Cecilia Manfred Honeck sul podio per Mozart

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Il direttore d' orchestra austriaco Manfred Honeck torna sul podio di Santa Cecilia il 23 febbraio alle 19.30 - repliche il 24 alle 20.30 e il 25 alle 18 - con un programma dedicato interamente a Mozart. Del compositore salisburghese Honeck dirigerà la celebre Sinfonia n. 40 e la Grande Messa in do minore K 427, ''un miracolo musicale, un vero gioiello del suo repertorio e, come il Requiem, rimasto incompiuto". Con il direttore canteranno i soprani Lea Desandre e Rosa Feola, il tenore Mauro Peter e il basso Patrizia La Placa. Il maestro considera la musica di Mozart ''scomoda, rischiosa e difficile da suonare bene. Se fai troppo, è pericoloso; se non fai nulla, è orribile. Devi trovare l'effetto giusto, il tempo giusto". Honeck, regolarmente ospite dell' Accademia Nazionale dal 2013, è Direttore Musicale della Pittsburgh Symphony Orchestra, dove rimarrà fino al termine della stagione 2027-2028, e dirige abitualmente orchestre di spicco, Berliner e Wiener Philharmoniker, Gewandhausorchester di Lipsia, Staatskapelle di Dresda, Royal Concertgebouw Orchestra, London Symphony Orchestra. Lo scorso autunno ha debuttato al Metropolitan di New York, e nel 2018 la giuria dell'International Classical Music Awards lo ha eletto "Artist of the Year". (ANSA).