A Roma Giuseppe Gibboni, vincitore del Concorso Paganini

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Il violinista Giuseppe Gibboni, vincitore nel 2021 del Concorso Paganini, debutta alla Filarmonica Romana il 23 febbraio sul palcoscenico del Teatro Argentina in duo con la chitarrista Carlotta Dalia. Il giovanissimo musicista campano, classe 2001, è nato in una famiglia di musicisti e ha cominciato a studiare il violino a soli tre anni con il padre Daniele. Si è diplomato al Conservatorio di Salerno con Maurizio Aiello, e si è perfezionato con Salvatore Accardo e Pavel Berman presso le principali accademie di musica italiane. Attualmente studia nella classe di Pierre Amoyal al Mozarteum di Salisburgo. ''È uno dei talenti più straordinari che abbia conosciuto - ha detto di lui Accardo - . Possiede un'intonazione perfetta, una tecnica strabiliante in tutti i suoi aspetti, un suono molto affascinante e una musicalità sincera. Sono sicuro che avrà tutti i successi che merita». Altrettanto giovane è Carlotta Dalia, sua compagna di vita e di palcoscenico, vincitrice di oltre 40 premi nazionali e internazionali. Il programma del concerto romano alterna brani per i singoli strumenti a composizioni e trascrizioni per violino e chitarra. Non mancherà l'omaggio a Nicolò Paganini, con la Sonata concertata per violino e chitarra MS 2 che apre la serata, i capricci n. 1, 5 e 24 dai 24 Capricci per violino, e la Campanella nella trascrizione per chitarra e violino. Seguiranno Capricho árabe per chitarra, composto nel 1890 dal compositore spagnolo Francisco Tárrega; El sueño de la razón produce mostruos, diciottesimo dei 24 Caprichos de Goya op. 195 per chitarra di Mario Castelnuovo-Tedesco, pubblicati nel 1961; e infine l' omaggio al tango argentino con l'Histoire du Tango (1985) di Astor Piazzolla per violino e chitarra. (ANSA).