Torma a Santa Cecilia Evgeny Kissin, leggenda del pianoforte

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Torna a Santa Cecilia Evgeny Kissin, leggenda del pianoforte. L'artista russo, ma naturalizzato britannico, sarà sul palcoscenico dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 22 febbraio alle 20:30 per la Stagione da camera con un programma che abbraccia Bach, Mozart, Chopin e Rachmaninoff.

Nato a Mosca nel 1971 - padre bielorusso e madre ucraina - Kissin a soli diciassette anni debuttò con i Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Il musicista vanta con l'Accademia Nazionale un legame avviato nel 1991 e mai interrotto: da allora è stato ospite 28 volte, nella stagione da camera, sinfonica e anche in tournée con Antonio Pappano.

Ammirato dal pubblico e dai critici di tutto, Kissin ha colaborato con i Berliner Philharmoniker, London Symphony Orchestra, New York Philharmonic e con i direttori più famosi, da Abbado, Muti, Mehta, Pappano, Barenboim, Ozawa. Il pianista aprirà il concerto romano con la Fantasia cromatica e fuga BWV 903 di Johann Sebastian Bach. Seguiranno la Sonata K 311 di Wolfgang Amadeus Mozart composta nel 1777, lo Scherzo n. 2 di Chopin, composto nel 1837, e una scelta di brani di Rachmaninoff. ; (ANSA).