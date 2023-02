Onorato, con finale Coppa Italia Roma è capitale pallavolo

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Roma si conferma Capitale dei grandi eventi della pallavolo, nazionale e internazionale. Dopo la finale della Coppa Italia femminile e in vista degli europei maschili, siamo felici di ospitare il 25 e il 26 febbraio la fase finale della Coppa Italia maschile di volley, che dopo 11 anni dall'ultima edizione torna nella nostra città". Così l'assessore capitolino allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato. "Un grande evento che abbiamo fortemente voluto insieme alla Fipav e alla Lega - aggiunge - Un appuntamento che ha un triplice valore per Roma: turistico, economico e sportivo. Turistico, perché per gli appassionati e per i tifosi provenienti da tutta Italia sarà un'occasione in più per visitare e raccontare la Grande Bellezza di Roma.

Economico, perché quando c'è un grande evento registriamo il 20% medio in più di presenze turistiche rispetto allo stesso periodo dell'anno senza appuntamenti internazionali. Sportiva perché le imprese dei grandi campioni generano un sano spirito di emulazione tra i giovani, che si avvicinano alla disciplina e allo sport di base. Sarà una grande festa dello sport e della pallavolo, con Roma e il suo fascino unico a fare da cornice".

"Roma - afferma la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli - è orgogliosa di tornare a ospitare la fase finale della Coppa Italia di volley maschile, un appuntamento importante della stagione sportiva della pallavolo nazionale. Sono sicura che le squadre finaliste daranno vita a un grande spettacolo.

