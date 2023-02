Europa League: Roma; Pellegrini recupera, Dybala lavora a parte

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Altri due allenamenti prima della sfida decisiva di ritorno in Europa League contro il Salisburgo, e la speranza di Mourinho è quella di riavere tutti e tre i suoi tenori. E se Lorenzo Pellegrini per giovedì sarà recuperato visto che già oggi ha svolto parte del lavoro con il resto del gruppo, ancora una seduta personalizzata per Dybala. Le condizioni dell'argentino verranno valutate di giornata in giornata, ma filtra comunque ottimismo.

E' diverso il discorso per Abraham, costretto a mettere sei punti di sutura alla palpebra destra dopo lo scontro fortuito di ieri con Mancini. Il giocatore è a forte rischio forfait, ma in queste ore si sta valutando la possibilità che giochi con una mascherina in carbonio per proteggere l'occhio. (ANSA).