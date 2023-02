Accoltellato in strada a Roma, è caccia al branco

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - E' caccia al branco che ieri pomeriggio, intorno alle 19, ha preso parte all'aggressione di Micheal Lee Pon, il cittadino filippino di 50 anni ucciso a coltellate a Roma. Il fatto è avvenuto nella zona della stazione della metropolitana di Valle Aurelia. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio e ha affidato le indagini agli uomini della Squadra Mobile. L'uomo sarebbe stato avvicinato in strada da cinque persone, forse suoi connazionali, e ucciso con alcuni fendenti all'addome. Chi indaga sta ascoltando testimoni e analizzando le telecamere presenti in zona. (ANSA).