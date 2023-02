Striscione bruciato, rafforzati controlli su ultrà

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Rafforzati i controlli sugli ambienti ultrà dopo lo striscione, trafugato ai Fedayn della Roma, e bruciato nello stadio a Belgrado. Il Questore di Roma con un'ordinanza ha disposto di intensificare i controlli sia allo stadio Olimpico sia in tutti i luoghi di ritrovo delle tifoserie, a partire dal match di stasera Roma-Verona.

L'ordinanza arriva dopo la richiesta del Viminale di intensificare i controlli in particolare sui match che vedono impegnate tifoserie gemellate non solo con Roma e Napoli.

(ANSA).