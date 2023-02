Polizia sequestra 4 Kg droga in due distinte basi spaccio a Roma

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - In due diverse operazioni la Polizia ha sequestrato, all'interno di due appartamenti adibiti a vere e proprie basi per lo spaccio, un ingente quantitativo di droga tra hashish, ketamina, ecstasy, bilancini di precisione e contanti. Sono tre le persone complessivamente arrestate.

Nel corso del primo servizio, che ha visto all'opera gli agenti del XIV Distretto Primavalle, sono stati sequestrati tre chili e 600 grammi di hashish e arrestato un 21enne romano, il quale era solito dedicarsi alle diverse 'consegne' di droga a bordo di un monopattino: al controllo all'interno della sua abitazione sono tati trovati panetti e cilindretti di hashish e in una stanza c'erano imballi e borse utilizzati per custodire diverse centinaia di chili di stupefacenti.

Il secondo intervento, ad opera dei poliziotti dell'VIII Distretto Tor Carbone, ha avuto origine dalle indagini svolte a seguito di segnalazione tramite l'applicazione 'Youpol', un'applicazione che permette al cittadino di interagire con la Polizia, inviando segnalazioni anonime relative a episodi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti e violenza domestica.

In questa circostanza era stata segnalata un'attività di spaccio intrapresa nei pressi di via dei Georgofili. Al termine di controlli mirati ad individuare quanto segnalato, gli agenti sono riusciti a risalire ad un appartamento nel quale c'era una sorta di 'supermercato' della droga: oltre mezzo chilo di hashish suddiviso in rotoli, diversi involucri contenenti ketamina, dell'ecstasy, altra sostanza stupefacente chiamata 'Wax', bilancini di precisione e contante, probabile provento dell'attività di spaccio. Terminata la perquisizione, due ragazzi sono stati accompagnati negli uffici del distretto Tor Carbone dove hanno anche aggredito gli agenti, tre dei quali sono dovuti ricorrere alle cure mediche. (ANSA).