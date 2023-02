Scontro tra moto in provincia di Latina, tre morti

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Incidente mortale vicino a Itri, in provincia di Latina. Tre persone sono morte nello scontro di due moto: le vittime sono una coppia che viaggiava su una moto e un uomo che si trovava sull'altra motocicletta.

Vigili del fuoco e carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro avvenuto in una curva accanto al santuario della Madonna della Civita. Le vittime originarie di Itri, Fondi e Arce avevano 43, 46 e 23 anni. . (ANSA).