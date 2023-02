Controlli a Termini ed Esquilino, 2 arresti, 1374 identificati

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Controlli interforze ad alto impatto in zona Termini ed Esquilino da parte di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale Roma Capitale. 1374 le persone identificate, 1 denunciata per violazioni amministrative, controllati 215 veicoli e 24 esercizi pubblici.

Due le persone arrestate poiché indiziate di rapina ai danni di un turista statunitense di 21 anni; è stato eseguito un fermo di polizia giudiziaria di un egiziano per una rapina nella metro.

Altre 11 persone sono state arrestate, tra cui una donna ricercata poiché risultata destinataria di un'ordinanza di custodia in carcere con una pena di 17 anni per numerosi furti.

