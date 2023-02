Tutti parlano di Jamie, la normale diversità in musical

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - I temi dell'identità e dell'inclusione tornano sul palco con un manifesto allegro e pop che è anche una sfida contro il bullismo e un appello per una libera normalità della diversità.

A grande richiesta è tornato a Roma, al Brancaccio, "Tutti parlano di Jamie", il musical dell'inglese Jonathan Butterell, diretto e adattato in italiano da Piero Di Blasio con musiche originali composte da Dan Gillespie Sells, frontman del gruppo The Feeling, che firma una colonna sonora in "puro pop britannico".

Alla seconda stagione in cartellone nel teatro romano e dopo una prima settimana di grande affluenza, l'edizione italiana del pluripremiato musical Everybody's talking about Jamie è una storia di formazione moderna per una generazione alla ricerca di una identità al di là del genere, dell'orientamento sessuale e delle convenzioni.

Il musical, che prende spunto da una storia vera, racconta le vicende di Jamie, un adolescente che vive in una tranquilla cittadina del nord dell'Inghilterra che vuole essere libero di esprimere sé stesso anche attraverso abiti femminili. A vestire i suoi scintillanti panni è Giancarlo Commare, attore rivelazione delle ultime stagioni televisive e cinematografiche, dalla serie Skam Italia al film Maschile singolare. Al suo fianco la voce potente di Barbara Cola, cantante e interprete di svariati musical, nel ruolo dell'amorevole mamma di Jamie, e un brioso cast di attori e cantanti che mette insieme, tra gli altri, Franco Mannella, Ludovica Di Donato, Lisa Angellilo, Benedetta Boschi, Giovanni Abbracciavento. Piero Di Blasio, già regista del musical La Piccola Bottega degli Orrori, completa la sua messa in scena grazie anche alle coreografie e supervisione artistica di Laccio, già direttore artistico di The Voice of Italy e di X Factor e coreografo del Eurovision Song Contest 2022.

Lo spettacolo originale, del 2017 e che nasce da un documentario della BBC Jamie: Drag Queen at 16, oltre che in tour in Inghilterra, è in scena a Tokyo, Seul, Sydney e Los Angeles.

