Gualtieri invia a governo dossier candidatura Roma sede Amla

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inviato al Governo, con una lettera rivolta al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, il dossier di candidatura della Capitale a ospitare l'Autorità Europea Antiriciclaggio (Amla).

Nella missiva, il Sindaco Gualtieri ha ricordato come l'Italia possieda una tra le legislazioni più avanzate in materia, sottolineando che il quadro di regole e le prassi amministrative del nostro Paese "vedono il loro naturale luogo di incubazione proprio nella città di Roma, sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Banca d'Italia, dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, del Comando Generale della Guardia di Finanza, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia". "È anche per questa ragione" - ha proseguito il Sindaco - "che Roma si candida, con forza e convinzione, ad accogliere la sede dell'Amla".

Il documento inviato a Palazzo Chigi si articola in tre sezioni. La prima sezione, tra l'altro, tratta dell'immobile destinato a ospitare la sede dell'Amla nel quartiere Eur (le Torri progettate dall'architetto Cesare Ligini) illustrandone le caratteristiche e le condizioni finanziarie per l'utilizzo.

Il Sindaco Gualtieri, a conclusione della lettera al Sottosegretario Mantovano, ha evidenziato che l'Amministrazione Capitolina è convinta "di star costruendo una candidatura forte e che abbia una concreta prospettiva di successo", rimarcando la disponibilità a collaborare ancor più intensamente con il Governo "per conseguire insieme questo importante e ambizioso obiettivo".