Ecopedalata per le vittime del sisma di Siria e Turchia

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Una festa ecosolidale, per un Carnevale 'cìclo e riciclo' che rispetta l'ambiente. A Zoomarine domani prenderà il via, dalle ore 11, la seconda edizione dell'Ecopedalata, che unisce lo sport al sociale con lo scopo di sottolineare l'importanza e il beneficio di una sana passeggiata in bicicletta come rimedio ideale per il benessere del corpo, della natura e con il vantaggio di condividere un momento speciale formato famiglia anche per aiutare il prossimo. Il via della pedalata, previsto alle ore 11,30 da via dei Romagnoli, prevede un breve tragitto lungo le principali arterie di Torvajanica in totale sicurezza. I bambini che si presenteranno insieme a un accompagnatore, e in costume o accessori colorati, all'ingresso principale di Zoomarine, entrambi in bicicletta, avranno l'opportunità di entrare gratuitamente all'interno del parco per visitarlo, interagire con le attrazioni e gli spettacoli, scoprire i percorsi educazionali legati alla tutela della terra e delle proprie creature. Ai partecipanti, che potranno iscriversi inviando un WhatsApp con nome e cognome al 338-8858524 (posti limitati), saranno consegnate apposite pettorine e nel gran finale diplomi per tutti a ricordo della divertentissima esperienza. Quest'anno l'evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Pomezia e la presenza delle associazioni Fiab-Ostia in cici, Wonder Bikers Pomezia, Cdq Ostia Antiche Saline, si svolge in collaborazione con l'organizzazione medico umanitaria indipendente Medici senza Frontiere per sostenere le popolazioni della Turchia e della Siria. (ANSA).