Zampaglione torna con l'horror thriller The well con LaVera

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Arriva il nuovo horror diretto da Federico Zampaglione, con protagonista Lauren LaVera, star di Terrifier 2. Il regista torna dietro la macchina da presa con l'horror thriller soprannaturale The well, dove la protagonista vestirà i panni di Lisa Gray, una giovane restauratrice, figlia d'arte, che si reca in un piccolo villaggio italiano per portare al suo antico splendore un dipinto medievale. Lei non lo sa, ma metterà la sua vita in pericolo a causa di una maledizione legata al dipinto e di un mostro creato e nutrito dal dolore più estremo, imprigionato sul fondo di un pozzo.

Scritto dallo stesso Zampaglione insieme a Stefano Masi, The well (una produzione Iperuranio Film) include tra i protagonisti Claudia Gerini, Giovanni Lombardo Radice, Linda Zampaglione, Jonathan Dylan King, Lorenzo Renzi, Taylor Zaudtke, Gianluigi Calvani e Yassine Fadel. "Eccomi tornato sul cavallo dell'orrore! Amo profondamente questo genere perché parla dell'animo umano, indaga le nostre paure sconosciute e si perde nel profondo, nell'oscurità, mentre, contemporaneamente, ci si aggrappa a una lama di luce. The well spinge all'estremo le emozioni, sfumando il confine tra realtà e fantasia, bene e male, vita e morte. E scopriremo che il Male ha nuove profondità" anticipa il regista che inizierà il 6 marzo le riprese che proseguiranno per quattro settimane, tra Sambuci (Tivoli) e Roma. (ANSA).