Tentata rapina in gioielleria Prati, due armati in fuga

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Tentata rapina nella tarda mattinata di oggi in una gioielleria in via Cola di Rienzo, nella zona di Prati a Roma. Due rapinatori armati di pistola sono entrati nel negozio, che si trova in una delle arterie commerciali più importanti della città, sempre frequentata da passanti. Una commessa è però riuscita a dare l'allarme al Nue 112 ed è riuscita a scappare, rifugiandosi in un negozio vicino. Sul posto è intervenuta la polizia e il 118, ma i rapinatori sono riusciti a scappare, dileguandosi. (ANSA).