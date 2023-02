Sos smog, venerdì e sabato a Roma blocco parziale traffico

Blocco parziale del traffico venerdì e sabato a Roma e stop ai riscaldamenti negli uffici pubblici (ma non nelle scuole) tutta la mattina fino alle 13. Lo ha disposto con una sua ordinanza il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a seguito delle rilevazioni sulla qualità dell'aria dell'Arpa che segnalano un superamento del valore limite del Pm10.

L'ordinanza prevede diverse misure: solo domani, tenendo conto di uno sciopero del Tpl previsto sull'intera rete Atac, oltre ai divieti permanenti già previsti, si dispone dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 il divieto della circolazione per i mezzi a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci nella Fascia Verde. Sabato invece, oltre ai divieti permanenti già previsti, si dispone il divieto della circolazione veicolare privata, sempre in Fascia Verde dalle 7.30 alle 20.30, per autoveicoli a benzina Euro 3, auto a gasolio Euro 4, ciclomotori e motoveicoli a gasolio Euro 2; dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 invece stop agli autoveicoli a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci.



Inoltre domani e dopodomani sull'intero territorio comunale è previsto il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) che non siano almeno 3 stelle; il divieto assoluto di combustioni all'aperto di qualsiasi tipologia (falò, barbecue, roghi di sterpi), il divieto per tutti i veicoli di sostare a motore acceso, il potenziamento del lavaggio strade da parte di Ama, più controlli sui divieti di circolazione, sull'uso di impianti termici 'proibiti' e di combustioni all'aperto.

E' disposto infine lo spegnimento, sino alle 13 degli impianti di riscaldamento in tutti gli uffici pubblici che non svolgono servizi essenziali: sono escluse le scuole. (ANSA).