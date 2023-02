Rifiuti: Tar, ok ordinanza 2019 Regione Lazio su trattamento

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Correttamente nel luglio 2019 il presidente della Regione Lazio adottò un'ordinanza con la quale, al fine di far fronte all'emergenza nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti nella città di Roma, impose una serie di prescrizioni ad AMA SpA per la pulizia e raccolta dei rifiuti di Roma, e ordinato, allo scopo di assicurare la fase del ciclo di gestione dei rifiuti, alla società Ecologia Viterbo "di operare con decorrenza immediata al massimo della capacità di trattamento autorizzata su base giornaliera, garantendo i trattamenti anche nei festivi, secondo le richieste formalizzate da AMA, garantendo le prestazioni stabilite dalle BAT di settore al minimo di quanto stabilito nei vari flussi di trattamento".

L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto nel 2019 dal Comune di Viterbo.

Secondo i giudici, "posto che il provvedimento gravato opera dichiaratamente in deroga all'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e all'art. 19 della l.r. 27/1998 - oltre che al principio della prossimità dello smaltimento e del recupero dei rifiuti urbani indifferenziati" sono "sussistenti quelle situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che legittimano, da parte della Regione Lazio, l'esercizio del potere di ordinanza, quale ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti con la finalità di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente". (ANSA).