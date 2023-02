Incidente a Porta Maggiore tra tram e ciclista

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Incidente stradale a Roma tra un tram ed una ciclista. Poco dopo le 17, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, in piazza di Porta Maggiore è intervenuto un carro sollevamenti per estrarre la ciclista rimasta incastrata nella parte anteriore del tram della linea 14.

La donna, si apprende sempre dai vigili del fuoco, è stata affidata alle cure del 118 per il trasporto al pronto soccorso: era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).