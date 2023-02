Finge gravidanza e parto, 30enne rinviata a giudizio

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Ha vessato il suo ex arrivando a fingere una gravidanza e il parto. Per questo una trentenne è stata rinviata a giudizio dal gup di Roma per l'accusa di stalking aggravato. La vicenda è andata avanti dal 2018 al 2019.

La donna ha preso di mira l'uomo anche con sms e telefonate e fingendo malori per attirare la sua attenzione. (ANSA).