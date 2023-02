Consiglio Roma decide chiusura agenzia per tossicodipendenze

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "L'Aula Giulio Cesare ha approvato oggi tre importanti delibere che segnano per Roma un cambio di passo decisivo in tema di prevenzione, cura, inclusione sociale e riduzione del danno per tutti i tipi di dipendenze. Con la definitiva chiusura dell'Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze e il trasferimento di attività e competenze al dipartimento Politiche Sociali, vogliamo superare una struttura ormai datata e approcciare al tema in modo più completo e innovativo, ridisegnando le politiche relative alla gestione di tutte le dipendenze. Negli anni grazie alla ricerca è cambiato l'approccio politico e scientifico al tema e per questo dobbiamo adeguarci ai tempi e ai nuovi bisogni rimettendo in moto attività importantissime rimaste bloccate per anni. E' l'inizio di un iter che deve portare Roma ad essere protagonista e capofila in tema di dipendenze, scendendo in campo a fianco dei più fragili". Ad affermarlo in una nota i consiglieri del Partito Democratico in Campidoglio.

"E non possiamo tralasciare l'aspetto economico - aggiungono - la chiusura dell'Agenzia porterà nelle casse dell'Amministrazione oltre tre milioni di euro di avanzo dal bilancio autonomo dell'ente, fondi inutilizzabili in fase di transizione e che con questa decisione saranno invece messi a valore per le attività che vogliamo rilanciare con nuove progettualità. Ringraziamo l'Assessora Funari e le commissioni capitoline Politiche Sociali e Bilancio per questo straordinario lavoro di rilancio che consentirà di progettare e programmare nuovi servizi da mettere in campo subito con gli enti del terzo settore, come l'apertura di centri di prima accoglienza, anche h24, per offrire posti letto, pasti, cura e igiene personale e assistenza sociale e giuridica. Inoltre - conclude la nota - verranno attivate unità mobili di pronto intervento, attività di sensibilizzazione e di prevenzione nelle scuole". (ANSA).