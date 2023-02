Verso nuovo presidente Acea, c'è nodo termovalorizzatore

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Potrebbe arrivare anche nelle prossime ore per Acea un nuovo presidente al posto di Michaela Castelli, la manager che ieri sera ha rassegnato le dimissioni dalla guida della partecipata capitolina. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri avrebbe già in mente un nome di alto profilo per l'incarico lasciato da Castelli, che possa affrontare le prossime sfide che aspettano la multiutility.

Prima tra tutte quella del termovalorizzatore di Roma, uno dei tasselli più importanti dell'amministrazione della città a medio-lungo termine che il primo cittadino, nella sua veste di commissario, ha deciso di realizzare nell'area di Santa Palomba, all'estrema periferia di Roma. Potrebbe esserci proprio la questione dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti - Acea sarebbe in corsa per realizzarlo - alla base della decisione di Castelli, "assai ponderata e assunta non senza dispiacere", come scriveva nella sua lettera di dimissioni, di lasciare l'incarico. Una "decisione di natura strettamente personale - spiegava - la cui maturazione ha preso avvio negli ultimi giorni dell'anno appena conclusosi e che si è via via consolidata nel contesto dei nuovi assetti di governance indicati dal socio di controllo. L'accelerazione verso nuovi progetti strategici dell'azienda - un altro passaggio rilevante della lettera - mi ha portato a ritenere giunto il momento di lasciare spazio a nuove figure volte a proseguire, nell'ambito di tali nuovi assetti, i compiti attribuiti al presidente di Acea".

L'azienda, intanto, è da qualche giorno al centro di una polemica legata alle accuse di presunti comportamenti sessisti e discriminatori nei confronti di alcune hostess di una società esterna da parte dell'amministratore delegato Fabrizio Palermo.

Solo la scorsa settimana, però, pur dando mandato all'Ethic Officer di avviare un'indagine interna, il consiglio di amministrazione, presieduto dalla stessa Castelli, aveva rinnovato la fiducia al manager. Dai consiglieri capitolini però continuano ad arrivare richieste di chiarezza. (ANSA).