Rocca al lavoro sulla giunta, studia dossier Lazio

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Dopo la vittoria l'obiettivo ora è pensare ai dossier più 'scottanti'. Francesco Rocca, il presidente della regione eletto per il centrodestra, si è messo subito al lavoro : 'parliamo delle cose da realizzare, come ridare dignità alla sanità ', il mantra di questi giorni. Certo è che a farla da padrona, nel post elezione, è la composizione della giunta: "Se dobbiamo realizzare una squadra coesa e entusiasta, è necessario che ogni giocatore si senta adeguatamente rappresentato", ha detto il neo governatore lanciando anche un'avvertimento: "Non sarò certo un tagliatore di nastri". I dati del Viminale sulla composizione della Pisana, mostrano che Fratelli d'Italia avrà un peso differente dagli altri partiti. Dei 31 seggi della maggioranza, compreso quello che spetta a Rocca, 22 vanno a FdI, 3 alla Lega, 3 a FI, 1 alla Civica Rocca e 1 all'Udc. Oltre in consiglio, visti i numeri, il partito di Giorgia Meloni avrà una folta rappresentanza anche in giunta. Ed è proprio sui ruoli nel governo regionale che risiede il nodo cruciale di Rocca. Oggi è l'esponente storico di FdI, Fabio Rampelli, a voler mettere a tacere le voci sulle divisioni interne: "Non esistono correnti in FDI. Siamo tutti 'meloniani'". Il toto nomi si rincorre anche oggi: la sanità ad interim a Rocca, forse con la possibilità di mettere in futuro un tecnico. Poi, la vicepresidenza della giunta a Forza Italia, questo sempre che FdI esprima la presidenza del Consiglio regionale. In ogni caso, al principale partito, spetterebbero 6 assessorati: in pole position ci sarebbero Giancarlo Righini, Fabrizio Ghera, e Roberta Angelilli, almeno secondo i voti ottenuti. Come capogruppo, invece, si parla di Antonio Aurigemma. La Lega potrebbe ambire all' assessorato allo Sviluppo e Lavoro, dandone la guida a un esponente di peso attualmente in Parlamento, poi anche un posto per il non eletto Calisse, candidato che ha portato il carroccio al 24% a Rieti. E a Forza Italia, forse, due assessorati. (ANSA).