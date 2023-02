Coro 30 donne, flash mob per mamma che ha soffocato suo figlio

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Un coro di 30 cantanti donne diretto da Serena Ganci si è riunito per la prima volta per cantare "Ninna Nanna di tutti li matri", un flash mob simbolico dedicato alla madre che all'ospedale Pertini di Roma ha perso il suo bambino per soffocamento dopo essersi addormentata stremata dal lungo travaglio. E' stato in scena sabato 11 Febbraio al Cre.Zi.Plus dei Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo. Un urlo collettivo, un coro politico, tante donne una sola voce. "Un grande atto di protesta non violenta, un flash mob culturale che si fa permanente, per potere immaginare un avvenire migliore per le generazioni future. Ninna nanna di tutti li matri non è solo una performance, ma è la voce di tutti noi - dice Ganci - un inno per tutte le mamme, imperfette come ogni essere umano, per i bambini mai nati, per i figli e le figlie di nessuno, contro una discriminazione di genere che ancora permane nelle nostre istruzioni, nei luoghi di cura e nella società". (ANSA).