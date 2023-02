20 anni senza Alberto Sordi, Roma avrà una statua dedicata

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Roma avrà una statua dedicata ad Alberto Sordi, entro il 2023. Il progetto, in occasione dei 20 anni dalla morte del grande protagonista del cinema italiano (24 febbraio 2003), è stato annunciato dal vicepresidente della Fondazione Museo Alberto Sordi, Giambattista Faralli, durante la presentazione del libro Caro Alberto (Laterza) a cura di Alberto Crespi realizzato con le lettere dell'Archivio Sordi con Walter Veltroni, Presidente Onorario della Fondazione con un'introduzione di Giuseppe Laterza e letture di Paolo Conticini.

La Fondazione ha approvato la proposta del Muncipio V (formato dai quartieri storici spesso location di film anche di Sordi come Un borghese piccolo piccolo, ossia Pigneto, Prenestino, Torpignattara, Quadraro, Villa Gordiani, Collatino, Centocelle, Alessandrino, Quarticciolo) per ricordare l'attore. Presto ci sarà un bando per artisti under 35 per scegliere il prototipo che meglio rappresenterà l'Albertone nazionale. Secondo quanto annunciato la statua, in una location da individuare nel Municio V, sarà collocata entro l'anno. (ANSA).