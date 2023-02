Santa Cecilia, Chung e le Sinfonie n. 3 e n. 4 di Brahms

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - E' Myung-Whun Chung il protagonista dei concerti della stagione sinfonica di Santa Cecilia in programma questa settimana. Il maestro sudcoreano, che è stato direttore principale dell' orchestra dell' Accademia Nazionale dal 1997 al 2005, proporrà le Sinfonie n. 3 e n. 4 di Johannes Brahms il 16 febbraio alle 19.30, il 18 e il 19 febbraio alle 18 all' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Chung è attualmente Direttore Ospite Principale della Staatskapelle di Dresda e Direttore Onorario dell'Orchestre Philharmonique de Radio France. "Dopo Bach e Beethoven è il più eminente, il più grande dei compositori", scrisse di Brahms nel 1879 il grande direttore Hans von Bülow, annoverandolo appunto tra le tre grandi 'B' della musica. Brahms compone la Terza Sinfonia nel 1883, ormai all'apice della fama e della maturità creativa e considerato unanimemente il maggior musicista tedesco vivente.

Fu eseguita con enorme successo lo stesso anno dai Filarmonici di Vienna diretti da Hans Richter. Nella seconda parte del concerto romano, Chung si misurerà con la Sinfonia n. 4, l'ultima, che il compositore cominciò a scrivere nel 1884. La sinfonia si chiude con un Allegro energico e appassionato in cui il tema di otto battute della ciaccona vengono sottoposte a trentadue variazioni, uno dei più perfetti e grandiosi finali della Storia della Sinfonia. Il 17 febbraio alle 20.30 l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Myung-Whun Chung eseguirà lo stesso programma al Teatro Comunale di Ferrara. (ANSA).