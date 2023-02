Lazio: Rocca, sarò davvero il presidente di tutti

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Occorre infondere nuova fiducia e riportare le persone a una partecipazione democratica più attiva. La qualità della vita dei cittadini del Lazio sarà la mia priorità. Sarò davvero il Presidente di tutti. Sono sicuro che trasformeremo questa regione, riavvicinandola ai reali bisogni e alle esigenze delle persone e del territorio". Lo scrive il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un contributo pubblicato su "Leggo". "Il calo della partecipazione è una tendenza che va avanti da troppi anni, non solo in Italia peraltro. Ecco perché il peso della responsabilità di questa vittoria per me è doppio", afferma Rocca, ribadendo che la "preoccupazione principale rimane la sanità che intendo seguire molto da vicino". Il neo presidente poi assicura: "Per la composizione della Giunta siamo già al lavoro con tutta la coalizione per scegliere una squadra all'altezza della sfida che ci attende. Una sfida entusiasmante, una responsabilità enorme. Ma prima di tutto, consentitemi, un grande orgoglio e un grande onore". (ANSA).