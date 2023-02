Agguato ad Alatri: papa Thomas, tutti sanno chi è stato

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Le forze dell'ordine sanno. Sembra strano che ancora non stia succedendo niente. Si sa chi è il responsabile" dell'omicidio di Thomas. Queste le parole di Paolo Bricca, il papà del 19enne ucciso due settimane fa ad Alatri, in un'intervista al Riformista Tv. "L'importante - ha aggiunto - è che la giustizia faccia il suo corso. Chi è stato spero si costituisca, almeno per rispetto. Quella è stata una pazzia".

"Sono passati quindici giorni e non ci sono ancora risultati - ha proseguito -. Le forze dell'ordine sanno chi è stato e ancora stiamo così. Sono sicuro che stanno lavorando". Secondo quanto riferito da Paolo Bricca, il figlio Thomas sarebbe stato vittima di uno scambio di persona. "Ce l'avevano con Omar, il ragazzo marocchino - ha puntualizzato -. Sfortunatamente però quella sera c'era anche mio figlio ed avevano i giubbotti uguali. Alla morte di Morganti avevo già parlato con il padre che è ancora distrutto. E questa volta è capitato a me". (ANSA).