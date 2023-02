Domenica 'primaverile',litorale romano affollato di presenze

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - È una domenica elettorale ma è anche una giornata quasi primaverile che, sul litorale romano, dalla tarda mattinata sta richiamando molto visitatori Ad Ostia tante gente a passeggio in spiaggia, sul lungomare e sul pontile, dove artisti di strada allietano i presenti con il loro intrattenimento. Tanti anche i bambini con i costumi di carnevale a passeggio con le famiglie. Scenari analoghi a Fiumicino e Fregene, dove molti romani hanno scelto di trascorrere la domenica a pranzo nei tanti ristoranti, anche con i tavoli all'aperto, grazie al sole ed alla temperatura gradevole sui 15 gradi. Lungomare e moli del porto canale sono gettonati per le passeggiate. Tanti anche i podisti protagonisti oggi rispettivamente a Fregene ed Isola Sacra per due eventi, la "Corri Fregene" ed il cross nel parco di Villa Guglielmi.

